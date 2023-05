Un policier a été blessé par un cocktail molotv à Paris et de grosses tensions sont observées au moment de la dispersion du cortège.

À 18 heures, l'ambiance était très tendue sur la place de la Nation, plongée dans le gaz lacrymogène. La police a poussé plusieurs milliers d'éléments radicaux vers la place, où les affrontements se concentrent depuis plus d'une heure. De nombreuses vitrines ont été brisées et actuellement, le bitume est utilisé comme projectile contre les forces de l'ordre. Les manifestants s'en prennent aussi aux colonnes de la place de la Nation. Une station Vélib est en feu.

Aux tirs de grenades et de mortiers se répondent des cocktails molotov avec cette image très marquante d'un policier qui a été visé cette après-midi. Son armure s'est enflammée. Il s'est jeté au sol. Ses collègues ont alors tenté, sans eau, d'éteindre les flammes. Mais ses brûlures seraient graves, selon la préfecture de police. Il est actuellement soigné.

Chantale est venue participer à la manifestation avec son fils et a été confrontée à cette scène. Elle a décidé de faire demi-tour : "ça se passait plutôt bien, on suivait le mouvement. Et puis, on s'est retrouvé entre plein affrontement entre les blacks blocks et les policiers, donc on s'est fait gazer à Nation, ça a été traumatisant. On a l'impression qu'ils jouent au même jeu, c'est dommage."

Et les violences ne s'estompent pas alors que l'incendie de la station de Vélib plonge la place de la Nation dans une épaisse fumée noire.

Gérald Darmanin condamne ces violences

En tout, ce sont dix policiers qui ont été blessés et transportés à l'hôpital, selon la préfecture de police de Paris. Et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, condamne les violences commises à l'encontre des forces de l'ordre par "des casseurs extrêmement violents venus avec un seul objectif : tuer du flic".

Grégory Joron, le secrétaire général d'unité SGP Police, est, lui aussi, très choqué par les images de ce policier à terre, à Paris. "Ce sont des images choquantes, mais malheureusement déjà vues et déjà vécues par certains de mes collègues. Lors d'un précédent premier mai, l'un d'entre eux avait déjà été transformé en torche humaine", assure-t-il.

À écouter également dans ce journal...

Rassemblement national - Marine Le Pen était à la conquête de l'ouest, ce lundi 1er mai. La cheffe de file du Rassemblement national a rompu avec la tradition de Jeanne d'Arc pour se rendre au Havre, bastion ouvrier et ville d'Édouard Philippe.



Guerre en Ukraine - Un train de fret russe a déraillé, ce lundi 1er mai, en Ukraine, où les actes de sabotage se multiplient.



Messi - De Lorient à Riyad... Après la lourde défaite du PSG, dimanche 30 avril, Lionel Messi est en Arabie Saoudite ce lundi, en tant qu'ambassadeur du tourisme.