Ehpads : une ex aide-soignante témoigne de la "maltraitance psychologique" sur RTL

Une enquête qui fait froid dans le dos. Rationnement des couches, des biscottes, des produits de santé, hiérarchie sociale en fonction des étages... Dans Les Fossoyeurs, le journaliste Victor Castanet dénonce les pratiques d'Orpéa, leader mondial des Ehpads et des cliniques, accusé de maltraitance envers les résidents.

"Quand j'y repense ça fait mal". Colette, aide-soignante pendant 25 ans dans un service de personnes âgées dans un hôpital, a tenu à partager son expérience professionnelle dans Les Auditeurs ont la parole ce mardi 25 janvier sur RTL. Elle a tenu à raconter les "maltraitances psychologiques" auxquelles elle à assister pendant sa carrière.

"Vous arrivez le matin, la personne qui est dépendante est souillée et on lui dit qu'elle sent le fumier", relate Colette. Si elle se resouillait après la toilette, y'en a qui les laissaient comme ça et ne recommençaient pas." Elle poursuit en se remémorant les repas. "La personne qui ne pouvait plus manger, tout était mixé, tout était mélangé, la viande, la soupe, le dessert. On les pousse pour que ça aille plus vite. Ceux qui pouvaient manger à table, on les pressait pour qu'ils finissent et s'ils n'avaient pas fini tant pis, certains disaient 'bah tu mangeras mieux ce soir'."

Malgré ses alertes, la direction "n'en avait rien à foutre". Retraitée depuis 20 ans, Colette assure : "j'ai 80 ans, je ne voudrais pas aller là-dedans."