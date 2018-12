et Leia Hoarau

publié le 26/12/2018 à 13:37

Certains propriétaires pensent bien faire, autour du sapin ou lorsqu'ils sont à table, en donnant de la nourriture à leur chien et à leur chat. Problème, les animaux ont du mal à digérer le chocolat ou le foie gras. Il arrive d'ailleurs que le repas de Noël se termine chez le vétérinaire.



Les abus sont parfois considérables. Maxence de Jouvencelle, vétérinaire à la clinique des urgences de Toulouse, explique avoir reçu un chien ayant ingurgité plus de deux kilos de chocolat, "une quantité vraiment importante sur un chien qui n'était pas de très gros gabarit. Donc là on arrive sur des doses qui peuvent être toxiques".

Avec les chiens, il faut vraiment tout surveiller sur la table : la nourriture (foie gras, confit, canard...), mais aussi les boissons (soda, alcool...). Les chats sont plus prudents, sauf avec les décorations de Noël. "Les guirlandes électriques qui sont grignotées par le chat qui s'amuse. Cet objet qui clignote et qui peut faire du bruit...". Dans la plupart des cas, parce que les propriétaires s'en rendent compte assez tôt, les chiens et chats sont sauvés.

En cette période de fêtes, le risque maximum est observé lors du réveillon de la Saint-Sylvestre où s'ajoutent des consommations de drogues, avec des conséquences beaucoup plus dramatiques pour les animaux.