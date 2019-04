publié le 19/04/2019 à 12:59

Cette affaire risque de relancer le débat autour de l'irresponsabilité pénale. Un homme soupçonné d'avoir tué son père et sa grand-mère a été arrêté, à Romenay en Saône-et-Loire, jeudi 18 avril. Le parquet indique qu'il avait déjà été inculpé pour le meurtre de sa mère en 2016. Déclaré irresponsable, il était sorti de prison en décembre dernier.



Les corps du père et de la grand-mère du suspect ont été découverts à leur domicile respectif, par les secours, le matin du 18 avril. Les deux victimes, âgées de 52 et 87 ans, ont été frappées à l'arme blanche. Selon le parquet de Mâcon, le suspect de 24 ans a été interpellé par les gendarmes et placé en garde à vue.

Il avait déjà été accusé d'avoir tué sa mère trois ans auparavant. Dans un premier temps incarcéré pour ces faits, il avait été déclaré pénalement irresponsable par la cour d'appel de Dijon. En effet, il souffrirait d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement où le contrôle de ses actes. Placé sous contrainte en service psychiatrique, il en était sorti en décembre 2018, précise le parquet.