Lyon : ils prennent la fuite, laissant leur ami dans une voiture en feu

publié le 07/11/2020 à 18:30

Des policiers ont pu extraire un adolescent d'une voiture qui était en train de prendre feu à Lyon dans la nuit de mercredi 4 à jeudi 5 novembre à Lyon. Les autres occupants avaient pris la fuite.

Plus tôt, des policiers en patrouille ont voulu contrôler une Peugeot 307 qui roulait très vite, mais le conducteur est reparti à vive allure pour échapper à la police. Il a fini par perdre le contrôle du véhicule qui a heurté du mobilier urbain puis pris feu, rapporte le quotidien régional Le Progrès.

Le conducteur et un passager ont réussi à s’en extraire et ils sont partis en courant en abandonnant un passager de 16 ans coincé dans l’habitacle de la voiture. Le jeune homme a été pris en charge par les pompiers et transporté à l’hôpital.

Une enquête a été ouverte par la BADR (brigade des accidents et délits routiers) afin d’identifier le conducteur et le passager en fuite.