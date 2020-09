Lyon : ce que l’on sait du licenciement du chauffeur de bus agressé

publié le 11/09/2020 à 13:03

Légitime défense ou dérapage ? À Lyon, un chauffeur de bus a été licencié, fin avril, pour avoir, affirme-t-il, rendu les coups qu'il avait reçus. L'une des deux jeunes filles impliquées dans l'incident vient d'être condamnée à un an de prison avec sursis. Selon la direction des Transports en commun lyonnais, c'est Bruno, le chauffeur, qui a provoqué l'altercation. Un comportement qu'il aurait déjà eu par le passé.

"Je lui ai dit gentiment : 'la porte, s'il vous plaît'. De là, j'ai reçu un flot d'insultes", assure le chauffeur de bus, "j'ai malheureusement répondu, puis la jeune fille est venue au contact avec moi".

Bruno explique avoir reçu "une bouteille de shampoing à la tête", avant que la jeune fille en cause ne se "jette" sur lui. Celle-ci aurait appelé au secours une de ses amies, qui serait arrivée en courant.

Le chauffeur assure avoir reçu "11 ou 12 coups" de ses deux personnes, et être reparti "en ambulance sous oxygène", tandis que ses deux agresseuses allégées seraient reparties "tranquillement sur leurs deux pieds". "C'est moi qui en prends plein la figure", déplore Bruno, "ce n'est pas évident à vivre".

Une version des faits contredite

Sa direction affirme néanmoins que la situation a été provoquée par Bruno : "j'ai vu les enregistrements vidéo, le dossier a été regardé de façon très approfondie, je considère que ce comportement fait qu'il ne peut plus être conducteur", explique Pascal Jacquesson, directeur général de Keolis, société exploitante des Transports en commun lyonnais.

"C'est plus qu'inapproprié. On ne peut pas se comporter de cette façon, on ne peut pas régler les choses comme ça. Je ne tiens pas à détailler les faits, mais après tout ce qu'il s'est passé avec cet agent ces dernières années, on ne pouvait pas continuer", garantit-il.