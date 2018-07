publié le 27/06/2018 à 20:18

En mai dernier, le placement en garde à vue d'une centaine de lycéens avait fait polémique. Jeudi 28 mai, des parents porteront plainte contre X pour "violences volontaires" et "détention arbitraire". Leur fils faisait partie de ces jeunes, interpellés dans le lycée Arago après s'être introduit dans l'établissement.



Ce jour-là, les lycéens s’introduisent dans le lycée Arago, dans le XIIème arrondissement de Paris. Ils sont interpellés par la police et d’abord placés dans un bus pendant plusieurs heures. L'avocate Jade Dousselin dénonce une réponse "disproportionnée" et faite pour "intimider".

"Le traitement qui leur a été réservé dès leur interpellation a été d'une violence inouïe : des mauvais traitements par les officiers de police judiciaire, des privations d'eau potable, des privations d'accès à des sanitaires... dénonce l’avocate. Puis ils ont le sentiment aussi qu'à un moment donné on essaie de mater une opinion politique."

Une pression politique pour faire taire les manifestants ? Gérard Colomb le ministre de l’Intérieur s’en est défendu, assumant un message de fermeté. À ce stade, quatorze majeurs sont d’ailleurs poursuivis. Les familles décident donc de contre-attaquer : la plainte sera déposée jeudi. La balle sera alors dans le camp du parquet de Paris qui décidera ou pas d’ouvrir une enquête.