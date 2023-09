Lozère : après un accident, un motard raconte avoir rampé pendant 4 jours avant d'être secouru

Un miraculé. Le 3 septembre dernier, un touriste anglais a été retrouvé sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute. Il raconte que son accident de moto, qui l'a fait passer par-dessus la barrière longeant la route a eu lieu quatre jours plus tôt. Il aurait rampé pendant près de 96 heures, sans eau, sans nourriture tout en luttant contre la douleur, pour rejoindre la route.

Les secours ont reçu un appel dimanche 3 septembre, dans l'après-midi. Ils sont alertés par un automobiliste qui raconte avoir aperçu un homme blessé sur la bande d’arrêt d’urgence de l’A75, l’autoroute qui relie Clermont-Ferrand et Montpellier. Arrivés sur place, les pompiers de la brigade de Saint-Chély en Lozère ont découvert un motard allongé sur le sol, souffrant de plusieurs fractures, visiblement épuisé et déshydraté.

Ce touriste anglais raconte avoir fait une chute il y a quatre jours avec sa moto avant de passer par-dessus la barrière de l’autoroute. De mercredi à dimanche dernier, personne ne l'aurait vu, personne n'aurait donné l'alerte. L’homme raconte avoir tenté de ramper pendant plus de 96 heures pour atteindre la route et appeler à l’aide. La victime a été héliportée vers l’hôpital de Montpellier et ses jours ne sont plus en danger.