Lot-et-Garonne : un homme en fauteuil roulant meurt happé par un train

publié le 09/02/2020 à 03:49

Un homme de 53 ans handicapé et en fauteuil roulant est mort happé par un train, sur un passage niveau, ce samedi 8 février au matin à Marmande dans le Lot-et-Garonne.

Selon La Dépêche, qui rapporte cette information, le quinquagénaire était originaire de Marmande. Il a été tué sur le coup. Pompiers et gendarmes se sont immédiatement rendu sur place, mais rien n'a pu être fait pour sauver la victime.

La gendarmerie cherche à déterminer les circonstances exactes du drame. Le passage à niveau a-t-il eu un problème de signalisation ? Le fauteuil électrique de la victime est-il en cause ?

L'accident a provoqué une forte perturbation de la circulation sur la ligne SNCF entre Agen et Marmande, le trafic ayant été interrompu le temps de l'intervention des secours et des forces de l'ordre. Deux TER ont été bloqués et des bus de substitution ont été mis en place pour acheminer les voyageurs vers leur destination.