publié le 17/12/2018 à 19:00

C'est Antonin Froidevaux, un jeune fleuriste de 28 ans et amateur de musique qui a eu l'idée de ce clip. Ce "gilet jaune" était déjà à l'origine de Peuple, bats-toi, un premier clip publié avant la manifestation du 17 novembre.



Débranche ta télé et enfile ton gilet a été tourné lors de la manifestation du samedi 15 décembre, et met en scène les habitants de Montbard, une petite commune du nord-ouest de la Côte d'Or. Antonin, guitare à la main, est entouré de quelques dizaines de "gilets jaunes", tous réunis sur un rond-point de la petite ville. "J'en avais marre de voir dans les médias que 'le mouvement était en baisse', il faut qu'on se remobilise", explique-t-il.

Une mélodie entraînante, un refrain entêtant : les compteurs ont immédiatement explosé. La vidéo a été publiée dans la nuit du samedi 15 au dimanche, et comptabilise déjà plus de 317.000 vues sur Facebook, en à peine 3 jours, soit bien plus que les 100.000 vues de son premier clip. Dans ce clip, Antonin appelle les citoyens à "se battre" pour ses idées. "C'est aussi un appel à sortir et échanger avec les gens dehors. C'est un appel à se retrouver", conclut le musicien.