publié le 04/01/2021 à 21:19

Le soir du Nouvel An, jeudi 31 décembre, un homme est décédé à Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret), une commune située à l'ouest d'Orléans. D'après les premiers éléments des investigations, la victime âgée de 69 ans serait morte à son domicile à la suite d'une intoxication, rapporte France Bleu Orléans.

Le soir des faits, les voisins ont signalé aux pompiers une "forte odeur suspecte". Dépêchés sur place, ces derniers ont trouvé le sexagénaire allongé sur le sol du salon, dans "un logement insalubre", détaille franceinfo. L'homme aurait inhalé beaucoup de fumée après l'implosion de sa télévision, expliquent les forces de l'ordre.

Dans le pavillon, plusieurs voisins - trois adultes et deux enfants - ont été légèrement intoxiqués et pris en charge par les secours. La police a ouvert une enquête : une autopsie de la dépouille est prévue prochainement pour confirmer les causes du décès.