Loire : un père soupçonné d'avoir défenestré ses deux filles

Les pompiers sont intervenus, ce vendredi 16 septembre, au Chambon-Feugerolles (Loire) pour porter secours à deux fillettes de 2 et 4 ans ayant chuté depuis leur appartement situé au quatrième étage. Tombées sur le bitume, elles ont été hospitalisées à Saint-Étienne et Lyon.



La plus jeune a succombé à ses blessures dans l'après-midi et la seconde est toujours entre la vie et la mort. "Les médecins tentent de sauver sa sœur de quatre ans qui a été admise dans un état très grave dans un hôpital lyonnais", a déclaré David Charmatz, procureur de Saint-Étienne, à l'AFP.



Ce serait un voisin qui aurait donné l'alerte après avoir découvert les enfants. Leur papa, qui se trouvait seul avec ses filles au moment du drame, est soupçonné de les avoir volontairement défenestrées. L'homme de 23 ans a été placé en garde à vue à Firminy et une enquête a été ouverte pour "meurtre et tentative de meurtre sur mineures de moins de 15 ans".

