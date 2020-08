Loire-Atlantique : un homme sans permis contrôlé à 2,34 grammes par litre de sang

publié le 11/08/2020 à 22:03

Dans le cadre de contrôles routiers renforcés pour le week-end de chassé croisé, les gendarmes de Loire-Atlantique ont interpellé un homme en état d'alcoolémie avancé à Guéméné-Penfao, ce samedi 8 août. L'individu a été contrôlé à 2,34 grammes d'alcool par litre de sang, soit près de 5 fois la limite autorisée.

Il n'avait pas non plus de permis de conduire et ne portait pas sa ceinture de sécurité. Le lendemain, aux alentours de Nozay, une conductrice a également été contrôlée à 2,02 grammes d'alcool par litre de sang.

À l'issue du week-end de contrôles renforcés, les gendarmes ont par ailleurs noté "une nette recrudescence des grands excès de vitesse [...] Ainsi, certains automobilistes se relâchent en cette période estivale et prennent de grands risques sans raison... risques qu'ils font prendre également aux autres usagers de la route !".