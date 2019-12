Ligue 1 : heurts entre supporters de Nîmes et policiers samedi 21 décembre

publié le 23/12/2019 à 11:20

Des supporters du Nîmes Olympique victimes de violences policières ? Samedi 21 décembre, huit bus avec 450 fervents nîmois à leur bord, étaient sur la route du retour du stade Vélodrome, où ils devaient assister à la rencontre contre l'Olympique de Marseille, quand ils ont été mis à l'arrêt par les forces de l'ordre sur une aire d'autoroute au niveau de Lançon-de-Provence.

Selon Midi Libre, des heurts avec les policiers ont alors éclaté. Un arrêt préfectoral avait limité l'accès au match à 200 supporters de Nîmes seulement. À en croire les images postées sur les réseaux sociaux, des gaz lacrymogènes auraient été utilisés par les forces de l'ordre, en présence notamment d'enfants qui comptaient parmi les passagers.

"Des enfants qui pleuraient, des personnes plaquées au sol, nous avons été gazés ! Une honte !" décrit une supportrice à Midi Libre. Selon un autre témoignage recueilli par France Bleu, "les CRS se sont arrêtés, ils sont montés à bord du bus, ont gazé le chauffeur et ont lancé à l'intérieur une grenade de désencerclement".

Des supporters envisageraient de porter plainte. "Rien n'a justifié ces violences. Rien ! On est descendu du bus et on s'est fait démonter. Ça n'en restera pas là", assure Cyril Roure, président du groupe de supporters Nemausus 2013.

Les policiers qui déclenchent une émeute après avoir passé la journée à tenir en laisse les nîmois.. Gazés des femmes et des enfants. C’est ça que vous vouliez monsieur le préfet ?? #OMNO #Libertedesupporter pic.twitter.com/ikM9o930oW — Billy Olympique 🛡 (@CrocodillBill) December 21, 2019

Regardez la peur des enfants au début de la vidéo, et la grenade lacrymogène qui passe juste à côté d’eux ! Bordel @nimesolympique , RÉAGISSEZ !

1/2 pic.twitter.com/t9Y63kzTrK — Soutien au Nîmes Olympique (@SoutienNo) December 22, 2019