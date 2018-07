Libération de Michel Cardon : son avocat fait part de sa "grande émotion" sur RTL

publié le 30/03/2018 à 19:08

Après 40 ans passés sous les verrous, Michel Cardon va retrouver la liberté, en juin prochain. Condamné à perpétuité en 1979 pour le meurtre d'un retraité handicapé lors d'un cambriolage, il n'a pu bénéficier d'aucun aménagement de peine jusque là. Il quittera donc la prison de Bapaume, dans le Pas-de-Calais, dans deux mois.



"C'est l'une de mes plus grandes émotions professionnelles", a témoigné ce vendredi son avocat Me Éric Morain au micro de RTL. "Je pense à lui, il n'a pas d'autres projets que la liberté et c'est déjà un très beau projet", a-t-il poursuivi.

Michel Cardon va devoir "tout réapprendre", a affirmé son conseil qui rappelle que son client n'est pas en très grande forme. L'homme de 67 ans "a les restes d'un AVC. Il est pleinement présent et puis d'un coup il s'arrête, le cerveau ne suit pas. Mais il sait ce qu'il se passe", a expliqué Éric Morain.

Pas de visites entre 1977 et 2016

Son avocat a également rappelé que Michel Cardon n'avait pas reçu de visites entre son incarcération en 1977 et son premier parloir avec un ex-codétenu en 2016. "Ce qu'il a vu depuis 40 ans, c'est du béton". Désormais, son client aura à faire à des "professionnels de la réinsertion, des éducateurs, des gens qui vont lui réapprendre les gestes de la vie quotidienne", se réjouit Me Morain.