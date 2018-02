publié le 15/02/2018 à 15:00

Quand un détenu dame le pion à la série Prison Break. Au Pérou, un prisonnier a ringardisé les plus grands scénarios d'évasion. Pour ce faire Alexander Delgado, 27 ans, condamné à 16 ans de centrale pour vol et viol, a utilisé une carte maîtresse : son frère jumeau Giancarlo. Tout s'est joué au cours d'un parloir. Une fois le visiteur parti, les gardiens ouvrent la porte pour ramener le prisonnier en cellule.



Mais ils découvrent l'homme allongé par terre, endormi. Et quand celui-ci se réveille, il affirme haut et fort qu'il n'est pas le bon, qu'il est le frère du détenu et qu'il n'a rien à faire là. Une rapide vérification d'empreinte digitale lui donne raison. Les matons se sont fait rouler.

Le prisonnier, le vrai, a drogué son frère et pris ses vêtements pour sortir tranquillement par la porte de devant. Il ne s'agit pas d'un coup monté des jumeaux, car le fuyard a été rattrapé.

Alexander Delgado a expliqué qu'il n'avait rien dit à son frère. Il voulait juste rendre visite à sa mère. Chacun a donc retrouvé sa place, le criminel derrière les barreaux, et l'innocent dehors. Une polémique puissante sur les prisons s'est emparée du Pérou, car la prison d'Ancon est un établissement pénitentiaire de haute sécurité.

Alexander Jheferson Delgado Herrera escapó el 10 de enero del 2017 del penal de Piedras Gordas, haciéndose suplantar por su hermano gemelo. Luego de varios meses de seguimiento fue detenido hoy por agentes de la División de Investigación de Secuestros en el Callao. pic.twitter.com/2tyeJ4jrwl — Mininter Perú (@MininterPeru) 13 février 2018