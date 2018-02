publié le 07/02/2018 à 16:44

Les évasions les plus spectaculaires ne sont pas toujours les plus efficaces. Un détenu de 35 ans, incarcéré à la maison d'arrêt Bonne Nouvelle de Rouen (Seine-Maritime), en a donné la preuve aux forces de l'ordre. Le trentenaire, condamné pour des faits de vol, s'est échappé mardi 6 février, vers 8h15, en passant par la porte principale, rapporte Paris Normandie.



Incarcéré depuis janvier dernier, l'homme devait purger une peine de quatre mois de prison et travaillait dans la cantine administrative de l'établissement. "Ce détenu était autorisé à sortir des murs des locaux de détention pour aller travailler au mess, il en a profité", explique le directeur de l'établissement à Paris Normandie.

Une fois en dehors des murs pour fumer sa cigarette, l'homme n'avait plus qu'à passer la grille d'entrée. D'après le directeur de la maison d'arrêt, il aurait profité des entrées et sorties du personnel, fréquentes à cette heure-là. L'homme a été appréhendé par la police ce mercredi 7 février à la descente d'un train en gare de Bordeaux (Gironde). Il s'est rendu sans difficulté.