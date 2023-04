Les infos de 8h - Mineurs percutés à scooter à Paris : ce que le policier a dit à l'IGPN

Un policier a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire ce vendredi 21 avril 2023 à Paris, en tant que conducteur de la voiture de police. Il est soupçonné d'avoir percuté un scooter monté par trois adolescents, blessés dans un accident de scooter.

Le 13 avril, trois jeunes âgés de 17, 14 et 13 ans, dont l'un ne portait pas de casque, roulaient sur un scooter en libre-service mais ont été blessés dans le chute de ce dernier. Une femme, qui se présente comme témoin de la scène, assure qu'un véhicule de police les a percuté.

Selon la préfecture de police, les forces de l'ordre voulaient procéder au contrôle du véhicule, mais la conductrice, âgée de 17 ans, aurait refusé de s'arrêter. Seul le conducteur a été mis en examen pour violences avec armes ayant entraîné une incapacité de travail et faux en écriture par personne dépositaire de l'autorité publique.



Des versions différentes de la part des policiers

Depuis une semaine, la version des faits des policiers a varié. Il est certain que la jeune conductrice du scooter a démarré et emprunté une rue en sens inverse. Les forces de l'ordre se sont alors lancés à sa poursuite, à bord de leur voiture et le scooter a fini par chuter.

Dans un premier temps, les trois policiers de l'équipage ont évoqué un "accident", sans "aucun contact" avec leur voiture. Finalement, ils ont avoué que leur véhicule avait bien percuté le scooter. Or, percuter un deux-roues en fuite est une manœuvre interdite. Les trois jeunes ont été blessés et la conductrice est toujours hospitalisée, mais son pronostic vital n'est plus engagé.

À écouter également dans ce journal

Autoroute A69 - Ce samedi 22 avril, entre 1.500 et 2.000 personnes sont attendues dans le Tarn, contre le projet d'autoroute A69. Un rassemblement sous haute surveillance après les violences des manifestations contre les méga-bassines à Sainte-Soline.

Disparition inquiétante - Un appel à témoin a été lancé et une forte mobilisation est en cours après la disparition de Chloé, 20 ans, une jeune joggeuse. Elle a disparue ce vendredi 21 avril en Seine-et-Marne entre 5h45 et 6h30.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info