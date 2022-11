Disparition de Lylou : le passé traumatisant de l'adolescente

Les derniers instants avant le départ de Lylou, 13 ans, hantent sa mère. "Le midi, elle n'était pas bien, elle pleurait dans mes bras. On s'est fait un très gros câlin avant que je parte au travail, elle ne voulait pas que je m'en aille. Je suis rentrée à 19h30 à la maison, j'ai trouvé les clefs et son téléphone", explique-t-elle. La jeune adolescente de Genay, dans le Rhône, est partie de chez elle il y a 45 jours.

L’adolescente traversait une période très difficile, à cause d'un viol collectif subit en juillet 2020, qu'elle a révélé à ses parents neuf mois plus tard. Ce crime et ses conséquences seraient à l’origine de cette nouvelle fugue. Sa troisième depuis l’été 2021. Les deux suspects de ce viol, commis dans un garage de Villeurbanne, ont été interpellés et mis en examen. Ils sont âgés comme elle d’une douzaine d’années.

Un drame qui a bouleversé sa vie

Lylou aurait très mal vécu la confrontation avec ses agresseurs, et la reconstitution des faits fin septembre, juste avant sa fugue. Tout deux nient les faits, ce qu’elle ne supporte pas. Ce drame a bouleversé sa vie, fait éclater la cellule familiale et déclenché des difficultés scolaires. Jusqu'à la pousser à fuguer, parfois avec consommation de drogue. À tel point qu’une assistance éducative a été mise en place pour l’aider.

L’adolescente aurait de plus fait deux tentatives de suicide, et se scarifiait. Ses proches sont très inquiets à cause de son départ. Sans portable et sans sac, ils sont persuadés qu’elle est en danger. La brigade de recherche de la gendarmerie de Lyon est chargée de l’affaire. Elle travaille sur ses possibles points de chute, liés à ses mauvaises fréquentations au cours des années terribles qu’elle vient de traverser.

