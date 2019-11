Disparition de Lydie Logé : Michel Fourniret placé en garde à vue

publié le 13/11/2019 à 18:21

L'enquête sur la disparition mystérieuse de Lydie Logé, en décembre 1993, va-t-elle connaître son épilogue ? Depuis mardi, le tueur en série Michel Fourniret et son ancienne épouse Monique Olivier sont entendus par les enquêteurs de l'Office centrale pour la répression des violences faites aux personnes (OCRVP), à Nanterre.

C'est ce qu'a indiqué ce mercredi le procureur d'Argentan (Orne). La piste menant au couple a pu être ouverte en février dernier, à la suite de comparaisons entre l'ADN de la jeune disparue et de traces découvertes dans le véhicule de Michel Fourniret.

Agée de 29 ans, Lydie Logé n'a plus donné signe de vie depuis le 18 décembre 1993, date de sa disparition à Saint-Christophe-le-Jajolet (Orne). Son corps n'a jamais été retrouvé et les deux enquêtes successives, menées d'abord entre 1994 et 1998 puis entre 2004 et 2009 ont abouti à des non-lieux. Le parquet d'Argentan (Orne) a décidé de rouvrir le dossier en 2018.

En 2008, Michel Fourniret a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible pour l'assassinat de sept jeunes femmes ou adolescentes, précédé de viol ou de tentative de viol. Monique Olivier a quant à elle été condamnée à la perpétuité avec une période de sûreté incompressible de 30 ans.