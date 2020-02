publié le 20/02/2020 à 08:33

La terre a tremblé à Brest. Un séisme de magnitude 3,8 y a été enregistré. Nombreux ont été ceux qui ont ressenti la secousse mercredi 19 février aux alentours de 22h20.

Ce boulanger installé dans la commune du Finistère raconte : "C'était comme un roulement, un grand grondement. Un de mes clients m'a dit que le lustre avait tremblé chez lui, ses chiens et ses chats se sont affolés. Chez nous, on s'est inquiété un peu. Les enfants sont sortis de leur chambre et puis ils m'ont demandé s'il fallait sortir, j'ai dit : 'Non, c'est bon, c'est passé'. Au début, on croyait que c'était un bruit extérieur, quelqu'un qui tambourinait ou quelqu'un qui cassait des choses. Mais il y en a eu un, ça fait 4 ans, dans la journée, là, c'était comme une explosion."

A priori, aucun dégât majeur n'a été signalé après ce tremblement de terre.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Branville dans le Calvados, c'est là que doit être accueilli le nouveau groupe de Français rapatriés de Chine. Ils doivent quitter le pays aujourd'hui. Ils vont être accueillis dans un village de vacances. Ces dizaines de Français ne présentent aucun symptôme d'après le ministère de la Santé.

International - Après deux fusillades mercredi 19 février au soir visant des bars à chicha qui ont fait au moins 9 morts près de Francfort, la police a annoncé avoir identifié un suspect, un homme qui a été retrouvé mort à son domicile. Aucune revendication ou mobile pour le moment mais les médias évoquent des pistes de groupuscules d'extrême-droite.

Municipales- Rachida Dati fait désormais la course en tête pour les municipales de Paris selon un nouveau sondage Odoxa-CGI. Elle recueillerait 25% des voix, Anne Hidalgo est créditée de 23% et Agnès Buzyn de 17%.