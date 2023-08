C'est une affaire qui pose une fois de plus la question du suivi des violences conjugales. Un homme de 52 ans, déjà condamné pour avoir frappé son ex-épouse, a été mis en examen en début de semaine dans le Val-de-Marne, soupçonné d'avoir tué sa compagne le samedi 26 août.

C'est lui qui a appelé les secours samedi midi, le Samu a emmené la femme de 52 ans à l'hôpital où elle est rapidement décédée d'une hémorragie cérébrale. Elle avait plusieurs traces de coups au visage, la police a alors placé son compagnon en garde à vue. Il a ensuite été ensuite mis en examen pour "violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner" et placé en détention provisoire. Lui, ne reconnaît que quelques gifles. La victime n'avait jamais porté plainte contre lui, ni déposé de main courante, mais cet homme de 55 ans est déjà connu de la police et de la justice. Il a été condamné à six mois de prison avec sursis en 2017 pour des violences sur sa première épouse.

Sa deuxième femme, avec qui il est toujours marié, l'accuse de viols et de violences psychologiques. En mars dernier, elle a porté plainte et demandé une ordonnance de protection qu'elle a fini par obtenir en appel en juillet dernier. Ce qui la met, elle, à l'abri. L'enquête sur ces faits est sur le point de se terminer.

