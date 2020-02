publié le 26/02/2020 à 07:02

Pierre Botton, un homme d'affaires lyonnais condamné dans les années 1990 pour abus de biens sociaux est de retour au tribunal. Il est accusé d'avoir détourné la moitié des dons faits à l'association qu'il avait créée à la fin de sa détention pour améliorer les conditions de vie des prisonniers.

En 1996, le gendre et ex-directeur de campagne de Michel Noir, ministre RPR et maire de Lyon est condamné en appel à 5 ans de prison, dont 18 mois avec sursis pour abus de biens sociaux.

Aujourd'hui, il est accusé d'avoir détourné 54 à 61% des dons faits à "Prisons du cœur", son association d'aide aux prisonniers. Pierre Botton facturait des prestations de services à l’association avec sa propre entreprise. Une dizaine d'autres infractions lui sont reprochées, dont le fait d'avoir fait passer des dépenses personnelles en dépenses professionnelles : travaux dans une villa à Cannes, voyages, restaurants...

