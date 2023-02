Marie-France Dumortier, 79 ans, et Richard Di Gennaro, 83 ans, époux depuis plus de 30 ans, ont disparu depuis le 1er janvier 2023.

Cela faisait plus d'un mois que deux octogénaires n'avaient pas donné signe de vie. Ce mercredi 8 février, leur voiture a été retrouvée dans le canal de l'Escaut, tout près de Valenciennes, avec à l'intérieur les corps de ces deux retraités. Les recherches se concentraient depuis plusieurs jours dans ce secteur, là où le téléphone du couple avait borné pour la dernière fois.

En fin d'après-midi mercredi, près du port fluvial avec ses conteneurs, une grue a remonté du canal la Citroën C3 de Marie-France et Richard, avec deux corps à l'intérieur. Cet endroit, à quelques kilomètres de l'autoroute est difficile d'accès, mais le véhicule a pu dériver le long de l'Escaut. Depuis plus d'un mois, les proches de ces deux personnes âgées se démenaient pour les retrouver, mais ils n'avaient plus beaucoup d'espoir.

"On préfère savoir, on peut s'imaginer tout un tas de choses. Ça fait bizarre, on n'a pas arrêté, en espérant toujours. Et puis, au final... Je pense qu'il faisait noir, il n'a pas dû voir. On est obligé de se dire qu'on doit faire son deuil", explique Pascale, la soeur de Marie-France. La voiture a été évacuée pour être expertisée, les analyses de la police scientifique permettront peut-être d'en savoir davantage sur le dernier trajet effectué par ce couple.

