Corée du Nord : un "élargissement" des exercices militaires prévu

Crédit : STR / KCNA VIA KNS / AFP

C’est une annonce qui peut s’avérer inquiétante. Ce mardi, les médias gouvernementaux nord-coréens ont repris les récentes déclarations de l’armée et ont assuré que Kim Jong Un souhaitait intensifier ses exercices militaires en vue de "la préparation à la guerre".

Cet engagement a été pris lors d'une réunion tenue lundi sous la direction du dirigeant nord-coréen. Au cours de cet entretien, les autorités ont notamment évoqué "l'élargissement et l'intensification constant des opérations et des exercices de combat de l'Armée populaire coréenne afin de strictement perfectionner la préparation à la guerre", selon l'agence officielle KCNA.

La situation continue d’être tendue dans la région et la semaine dernière, Séoul et Washington ont organisé des exercices aériens avec des bombardiers stratégiques et des avions de chasse furtifs.

Ces exercices ont provoqué la colère de Pyongyang, qui a déclaré que de telles manœuvres pourraient "déclencher une confrontation totale". Pour la Corée du Nord, les mesures prises par Séoul et Washington pour intensifier leurs exercices conjoints ont franchi "une ligne rouge extrême", avait déclaré un porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères à KCNA.

