publié le 02/12/2020 à 05:51

Cinq morts, dont un bébé, à Trèves, dans le Sud-Ouest de l'Allemagne. Mardi 1er décembre un conducteur a fauché des passants dans une zone piétonne. La police écarte la piste terroriste : le chauffard était ivre et souffre de troubles psychiatriques.

C'est un acte délibéré, le conducteur du SUV a foncé comme un fou sur presque un kilomètre dans cette rue piétonne de Trèves, et son parcours en zigzag montre qu'il a visé sciemment les passants et cherché à les tuer. Un acte conscient, mais commis sans doute par un déséquilibré.

Le chauffard est un homme de 51 ans, né à Trèves et qui vivait dans la région. Depuis quelque temps, cet homme était sans domicile fixe et vivait dans cette voiture qui appartenait à une connaissance à lui. Il avait bu une grande quantité d'alcool avant son geste et le médecin qui l'a examiné a estimé qu'il souffrait de troubles psychiatriques. Des troubles qui ont pu jouer un rôle, selon le procureur général.

L'individu n'était pas connu des services de police, les enquêteurs écluent donc un motif terroriste, politique ou religieux à son geste. Il pourrait d'ailleurs être placé dans un centre psychiatrique spécialisé.

À écouter également dans ce journal :

Automobile - Les Français achètent moins de voitures, mais les achètent de plus en plus vertes. La pandémie bouleverse le marché automobile, qui a considérablement souffert du coronavirus avec une baisse de 27% des immatriculations en novembre.

Stations de ski - Emmanuel Macron met en garde les Français : pas question d'aller skier à l'étranger pendant les fêtes de fin d'année. Un projet "ambitieux" et une déclaration "un peu brute de décoffrage" selon Nicolas Rubin, le maire de Châtel, commune située à 4km de la frontière suisse.

Football - L'OM brise sa série noire avec enfin une victoire en Ligue des champions : 2 buts à 1 contre l'Olympiakos. Marseille peut encore croire à une troisième place qualificative pour la Ligue Europe "Elle est arrivée tard oui, mais finalement la victoire est arrivée", a réagi l'entraîneur André Villas-Boas.