C'est une fête qui inquiète toute une commune. Au surlendemain de la fête clandestine qui a accueilli jusqu'à 400 personnes à Joinville-le-Pont, dans le Val-de-Marne, samedi 14 novembre, le voisinage craint qu'elle ne forme un cluster, en pleine épidémie du coronavirus. "Est-ce que les propriétaires ont la Covid ? parce qu'ils ne sont qu'à 300 mètres de chez nous" s'interroge un habitant.

Comme lui, de nombreux habitants se montrent indignés par la tenue de cet événement, à l'image d'une infirmière : "Ça m'a fait bondir car je suis dans un hôpital pédiatrique et on est sur la corde raide" face à la deuxième vague de la Covid-19. Ils ne comprennent pas également pourquoi la police n'est pas intervenue plus tôt : "300 personnes qui arrivent dans une rue, ça se voit" déplore l'un d'eux.

Selon la mairie plusieurs signalements pour tapage nocturne avaient été faits par des voisins du quartier. Trois personnes, dont le propriétaire du lieu de la fête, sont toujours en garde à vue ce lundi 16 novembre.

