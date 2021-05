publié le 26/05/2021 à 06:03

Jean-Claude Girard, le maire d'Ouges en Côte-d'Or, a violemment été agressé dimanche 23 mai. L'élu demandait à un conducteur de quad de rouler moins vite le long d'un canal. Le fautif n'a pas apprécié et a appelé du renfort. Sept à huit personnes ont débarqué armées de barres de fer. Le maire a été frappé à la tête et c'est un habitant qui est intervenu en sortant un fusil de chasse pour faire fuir les agresseurs.

Suite à son agression, Jean-Claude Girard explique qu'il est prêt à reprendre ses fonctions de maire "sereinement" ce mercredi 26 mai. L'édile confie qu'il est "fatigué physiquement parce qu'avec un hématome et un traumatisme crânien, j'ai mal dormi". Le maire reprend prudemment ses fonctions mais garde en mémoire "le côté positif de la réaction" de ses administrés qui l'ont épaulé pendant ces moments difficiles.

Selon Jean-Claude Girard "malheureusement, nous sommes peut-être comme les pompiers, les gendarmes, les médecins ou les infirmières, avec qui on est très souvent sur le terrain", avant d'ajouter que les maires peuvent "être la cible de réactions incompréhensibles". Le maire d'Ouges déclare que ce n'est pas un événement comme ça qui va le "dissuader de continuer, bien au contraire"

