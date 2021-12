Les infos de 18h - Yannick Agnel en garde à vue : ce que l’on sait de l’affaire de viol sur mineur

Les enquêteurs sont allés interpeller Yannick Agnel ce jeudi 9 décembre suite à une plainte contre le double champion olympique qui avait été déposée cet été pour viol et agression sexuelle par une jeune fille de 13 ans au moment des faits.

Selon une information RTL, la présumée victime est la fille de l'ancien entraineur de Yannick Agnel. Les faits remontent à 2016, lorsqu'il nageait au Mulhouse Olympique Natation, un des pôle prestigieux de la natation française. On ne connait pas les détails de ses accusations mais après plusieurs mois d'enquête, le juge de Mulhouse, en charge du dossier, a donc choisi de placer Yannick Agnel en garde à vue.

La police judiciaire est venue l'interpeller à la mi-journée à son domicile parisien. L'ex nageur est présumé innocent et la garde à vue peut durer jusqu'à 48 heures, mais l'affaire touche d'ores et déjà deux grandes figures de la natation : l'ancien champion olympique en premier lieu, mais aussi le père de la plaignante, ancien directeur technique national et entraineur de plusieurs nageurs de renom comme Amaury Leveaux, Laure Manaudou et Roxanna Maracineau.

