Les infos de 18h - Un enfant de 12 ans "miraculé" après avoir passé 5 heures dans un puits

Les secours parlent d'un "miraculé". Un garçon de 12 ans a été extrait sain et sauf d'un puits, où il est resté coincé mercredi 26 juillet pendant plus de cinq heures, enseveli sous des gravats à 12 mètres de profondeur, après une chute accidentelle.

L'accident s'est produit aux alentours de 15h00 sur la commune de Coise, en Isère, en bordure d'une route départementale, à une trentaine kilomètres de Chambéry. L'opération de sauvetage a duré près de 5 heures. Le petit garçon a pu être extirpé sain et sauf par les sauveteurs, ne présentant que quelques blessures.

"On peut considérer que c'est un miraculé", témoigne sur RTL le commandant Mathieu Riedinger, qui a dirigé l'opération de secours. "À notre arrivée sur les lieux, l'enfant était totalement invisible, on a dû établir la communication à la voix d'abord, puis réussir à faire passer un petit peu de lumière", raconte-t-il.



Une extraction minutieuse

Après avoir établi une "communication radio", les secours sont parvenus à "dégager la tête", et "soulager la situation pour l'enfant", avant de pouvoir procéder à son extraction. Un "soulagement énorme", assure Mathieu Riedinger, qui salue "le courage de l'enfant qui a tenu bon, et lui-même contribué à son sauvetage en restant calme".



Une quarantaine de pompiers étaient mobilisés, dont des équipes spécialisées en spéléologie et en déblaiement. D'après nos informations, la famille de l'enfant est originaire de la région grenobloise et vient tout juste d'acheter une petite ferme derrière laquelle se trouve ce puits qui n'a pas été entretenu depuis longtemps. Les commerçants et association, ainsi que le maire de la ville ne les connaissaient pas.

