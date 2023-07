Des parents ont découvert avec stupeur l'arrestation en début de semaine d'un animateur du centre aéré de Matabiau, dans le quartier de la gare de Toulouse. Cet homme de 28 ans, en poste depuis six ans pendant l'année scolaire et les vacances, a été interpelé lundi pour avoir pris, stocké et partagé des photos des enfants dont il devait s'occuper. L'animateur a été mis en examen pour "captation, fixation et exportation d'images à caractère pédopornographique et agression sexuelle sur mineur de 15 ans".

Les enquêteurs de l'Office central pour la répression des violences aux personnes ont remonté sa piste depuis le web. Il postait régulièrement des images de jeunes enfants dénudés, notamment lorsqu'ils allaient aux toilettes. Cet employé de centre de loisirs, qui officiait sur plusieurs structures à Toulouse, a été placé en garde à vue. Son téléphone, qui a été décortiqué, contenait près de 200 photos et 82 vidéos d'enfants. Informée dès lundi, la mairie de Toulouse affirme avoir "immédiatement suspendu" l'animateur de ses fonctions.

Mais l'enquête n'est pas terminée puisqu'il faut désormais identifier toutes les victimes. Pour cela, les enquêteurs disposent de différents supports numériques saisis au domicile de l'animateur. La mairie de Toulouse a également pris attache avec les familles de tous les enfants inscrits dans les différents centres de loisirs où le salarié exerçait. Le procureur a créé une boite mail pour permettre aux parents de se manifester. À l'issue de sa garde à vue, l'homme au casier judiciaire vierge a été placé en détention provisoire.

