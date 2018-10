publié le 04/10/2018 à 15:30

Mercredi 3 octobre, les policiers de la ville d'Agde ont été alertés par le coup de fil d'une personne ayant reçu un mail inquiétant de la part de l'un de ses proches. L'auteur du courrier, un homme marié depuis trois mois, y expliquait avoir découvert l'infidélité de son épouse. Selon ses dires, sa femme avait un amant qui n'était autre que son premier mari. L'homme se disait "prêt à en découdre" avec eux, rapporte La Dépêche du Midi.



Les policiers se rendent donc dans une habitation avenue de Sète. Ils y trouvent deux personnes mortes et une autre dans un état d'urgence absolue. Un homme et une femme ont été "visiblement tués à coups de marteau et de couteau".

La troisième victime, qui serait l'agresseur présumé des deux autres personnes, aurait tenté de se suicider. "Son pronostic vital était toujours engagé", jeudi matin, selon une source policière à nos confrères.

La police était déjà intervenue au domicile

D'après des témoignages du voisinage, les policiers sont déjà intervenus à plusieurs reprises dans cette habitation de l'avenue de Sète lors de disputes du couple qui était en cours de séparation.



123 femmes ont été tuées par leur (ex)-conjoint en 2016, d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur. Les nouveaux chiffres devraient arriver dans les semaines à venir, Marlène Schiappa a déjà confié au micro de RTL, lundi 1er octobre, qu'il n'y aura pas de baisse cette année.