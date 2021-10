C'est un vaste coup de filet qui a été dirigé par le groupe central des mineurs de l'OCRVP (office central de répression des violences aux personnes) de la Direction centrale de la police judiciaire. 49 personnes ont été interpellées en début de semaine sur tout le territoire, toutes sont soupçonnées de détenir des images à caractère pédopornographique, selon nos informations.

Une opération similaire avait été menée par l'OCRVP l'an dernier. À l'époque, plus d'une soixantaine de personnes avaient été arrêtées. Parmi les suspects interpellés cette semaine, on retrouve un instituteur de 36 ans, également conseiller municipal à Bédarieux dans l'Hérault. Selon le parquet de Béziers, il a reconnu une partie des faits qui lui sont reprochés et a été placé en détention provisoire.

Selon les enquêteurs, les investigations techniques permettaient de mettre en évidence que cet homme avait détenu, téléchargé et mis à disposition des fichiers contenant des images et des vidéos à caractère pédopornographique.

Au cours de sa garde à vue, après s'en être défendu, il finissait pas reconnaître avoir une attirance sexuelle à l'égard des garçons âgés de 16 à 18 ans et avoir téléchargé quelques images pornographiques mettant en scène des mineurs.