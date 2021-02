publié le 01/02/2021 à 19:15

Des coups de feu ont retenti dans la cour d'un lycée. L'incident s'est produit cet après-midi dans un lycée du centre ville de Nancy. Il n'y a eu aucun blessé.

Vers 13 heures, une bande d'individus cagoulés et armés, est entrée dans la cour du lycée professionnel Jean Prouvé, situé à Nancy. Selon Jean-Marc Huart, le recteur de l'académie du Grand Est, "en début d'après-midi, on a eu six individus cagoulés, ils se sont cagoulés en entrant dans l'établissement. Ils avaient aussi des matraques". Après être entrés dans la cour de l'établissement, les individus ont bousculé les élèves et ont tiré deux coups de feu avec une arme non létale. Il ajoute que "les coups de feu ont été tirés vers le sol".

Ces détonations qui ont semé un début de panique était des balles à blanc tirées par un pistolet à grenaille. Il n'y a eu aucun blessé dans cette intrusion qui apparaît comme une démonstration de force. Le recteur a tenu à saluer le sang froid des professeurs qui ont rétabli le calme et repris leurs cours dans l'après-midi.

