Une grande battue a été organisée à Roanne ce 25 février pour tenter de retrouver Jordan Membré. Ce jeune homme de 21 ans a disparu dimanche 5 février à 3h00 du matin alors qu'il quittait un groupe de copains à la capitainerie du port sur un quai du canal de la Loire et rentrait chez sa mère. Une enquête pour "enlèvement et séquestration" a été ouverte dix jours après sa disparition.

Durant trois heures, plus de 150 personnes, la famille et les amis de Jordan Membré, ont sillonné le canal de la Loire de Roanne à la recherche du moindre indice. Les bosquets sont sondés à l'aide de bâtons. Très marqués émotionnellement, la famille du jeune homme a participé comme elle a pu à cette battue. "Il ne faut pas perdre espoir, même si ça fait quinze jours. Il ne faut pas lâcher. Il faut trouver le maximum d'indices, même si on ne trouve pas grand-chose aujourd'hui. Il ne faut pas perdre espoir", a confié Nicolas, un cousin de Jordan.

Alexandra, une mère de famille, a vu l'avis de recherche sur les réseaux sociaux et a voulu prêter main forte à la famille. "Oui, on participe parce qu'on se met à leur place. Nous, on a trouvé un jean donc on a attendu les forces de l'ordre qui sont venues vérifier. On continue en espérant trouver une piste, quelque chose qui puisse faire décanter l'enquête", a-t-elle expliqué. Malgré plusieurs heures de recherches, aucun élément tangible n'a pu être trouvé. Cette semaine, des plongeurs ont également inspecté le canal, sans résultat.

