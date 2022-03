Les infos de 12h30 - Douai : un faux professeur connu pour exhibitionnisme donne un cours à des élèves

C'est une histoire invraisemblable, qui serait en fait un malheureux concours de circonstances. Ce mardi, un homme connu pour exhibitionnisme a pu faire cours pendant plus de 30 minutes devant des élèves de CM1 et CM2 comme si de rien n'était, dans une école de Douai dans les Hauts-de-France.

Ce matin-là, la directrice de l'école était absente. Un remplaçant était attendu, un homme se présente alors avec toutes les apparences d'un enseignant. On le laisse rentrer, il fait une dictée en classe, un peu rapide, avant de dire aux élèves qu'ils ont quartier libre. Son comportement bizarre interpelle les enseignants qui le mettent à la porte avant d'alerter la police. Pas de violences ni de gestes déplacés commis mais de quoi interpeller les parents d'élèves. "C'est choquant, on se demande comment ça peut arriver", dit une maman. "On pensait que ça n'allait jamais arriver", dit une autre.

Le rectorat a mis en place une cellule psychologique pour rassurer les élèves et les parents. Des leçons vont être tirées de cet incident. "C'est vraiment un concours de circonstances tout à fait inédit. Je comprends l'émotion des familles. Ce monsieur est resté très peu de temps en présence des élèves seul", explique Franck Montuelle, inspecteur de la circonscription de Douai.

Cet homme âgé de 45 est toujours en garde à vue, déjà condamné il y a quelques années pour des faits d'exhibition sexuelle. Il doit subir un examen psychologique et encourt, pour cette intrusion, un an de prison et 7.500 euros d'amende.

