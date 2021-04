Île-de-France : un réseau de pilleurs d’églises a été démantelé

Crédit : Jeanne Mercier / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Les gendarmes ont enquêté pendant des mois sur une série de vols dans les églises un peu partout en France, dont celles de Cocherel, Rozay-en-Brie et Larchant en Seine-et-Marne.

publié le 01/04/2021 à 23:59

Un réseau de pilleurs d'églises a été démantelé en Île-de-France, par les enquêteurs de la brigade de recherches de Meaux, après plusieurs mois de travail. Au total, 80 objets ont été retrouvés.

Les vols ont eu lieu dans diverses églises françaises, explique Le Parisien, qui rapporte cette information. Et notamment à Cocherel, Rozay-en-Brie et Larchant, en Seine-et-Marne.

Les membres de ce réseau auraient volé pour l'équivalent de plus de 60.000 euros, précise le quotidien.



Ce mercredi 31 mars, dans la cour de la gendarmerie, le vicaire général du diocèse de Meaux, Guillaume de Lisle, était ravi d'avoir récupéré, grâce au travail des enquêteurs, neuf crucifix, reliques et autres ostensoirs, dont les propriétaires n'ont pas encore été identifiés. "On va les stocker et attendre de voir s'ils se manifestent et ils seront ensuite répartis dans nos églises", a-t-il expliqué à nos confrères du Parisien.

Une statue de Jeanne d'Arc retrouvée sur Leboncoin

Du côté du colonel Berger, patron de l'office central de lutte contre les trafics de biens culturels (OCLTBC), même enthousiasme. "C'est un dossier emblématique et exemplaire, bien que ce type d'affaire soit en baisse depuis une dizaine d'années", a confié au journal celui qui avait été co-saisi de l'enquête.

Une enquête qui a réellement débuté à Cocherel, un village situé au nord de La Ferté-sous-Jouarre, le 8 novembre 2020. Ce jour-là, un témoin se rend compte que la porte de l'édifice religieux, fermé au public depuis plus de vingt ans, a été enfoncée. Total du butin : deux reliquaires, une statue de Jeanne d'Arc et une autre de Saint-Joseph. Celle de Jeanne d'Arc a été retrouvée sur Leboncoin, et un homme a été interpellé à son domicile, dans les Hauts-de-Seine. Il a admis être l'auteur de ce vol. L'arrestation a été suivie de celle d'un acheteur, ce qui permettra aux enquêteurs de retrouver les objets dérobés à Cocherel.

Le voleur présumé et les receleurs jugés en juin

Les événements de Cocherel ont mené à des investigations d'une plus grande ampleur. Au total, 26 églises françaises auraient été la cible du voleur présumé, qui opérait depuis juin 2020, avance Le Parisien ; notamment à Paris, Antony, Meudon et Bagneux, pour ne citer que ces exemples.

Parmi les 80 objets dérobés, 37 ont déjà été restitués à leur propriétaire, à l'instar des quatre trésors patrimoniaux de Cocherel. Les 39 autres ont été remis au diocèse. Mi-mars, les gendarmes avaient lancé un appel à témoin pour essayer de retrouver les propriétaires, mais celui-ci est resté vain, rappelle le média.

En novembre 2020, des biens culturels sont volés dans l'église de Cocherel. Notre enquête permet de découvrir de nombreux objets dérobés dans d'autres églises de France.🧐

Pour retrouver leurs propriétaires, nous avons besoin de vous !

☎️Une info ?➡️0164349630.

🤝PARTAGEZ SVP !🙏 pic.twitter.com/9XcDwOqkxB — Gendarmerie de la Seine-et-Marne (@Gendarmerie_077) March 10, 2021

Le voleur présumé a été présenté au parquet de Meaux et placé sous contrôle judiciaire, en attendant son procès, qui se déroulera le 1er juin prochain. Trois hommes, soupçonnés d'être les receleurs, seront eux aussi jugés. Et, notamment, deux brocanteurs et un collectionneur.