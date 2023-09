Brigitte Macron rendra visite ce jeudi après-midi à la famille de l'adolescent qui s'est suicidé mardi dans les Yvelines. Ce jeune de 15 ans était victime l'année dernière de harcèlement scolaire dans son lycée professionnel. Les enquêteurs cherchent à déterminer si son geste est en lien avec ces brimades et ces insultes et parallèlement, le ministère de l'Éducation national ouvre une enquête administrative, menée par l'inspection générale de l'éducation.

Toute l'équipe pédagogique du lycée sera entendue prochainement. Nicolas avait signalé ces insultes répétées de la part de plusieurs élèves en décembre dernier, son père avait alors déposé une main courante. Très vite, des rencontres entre l'adolescent de 15 ans, ses parents et le personnel de l'établissement ont eu lieu et à plusieurs reprises durant l'année scolaire. Mais est-ce que ce suivi a été suffisant ? Nicolas a-t-il été accompagné et les harceleurs sanctionnés ? C'est ce que devra déterminer cette enquête administrative.

Le parquet a aussi ouvert une enquête de son côté, tout d'abord pour faire la lumière sur les circonstances de la mort du jeune garçon, rechercher des indices sur son environnement proche, essayer de faire un lien avec le harcèlement, examiner son téléphone portable et son ordinateur afin de savoir si le harcèlement dont il était victime se poursuivait sur les réseaux sociaux après la fin des cours.

