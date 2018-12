publié le 23/12/2018 à 08:41

Moins de "gilets jaunes" mobilisés hier pour le sixième samedi consécutif, moins d'affrontements aussi. Et pourtant, une image choque ce matin. Hier soir, sur les Champs-Élysées, au moment de la dispersion, trois motards de la police nationale ont été pris à parti par des manifestants, très violemment. Cela aurait pu mal finir et l'un des fonctionnaires a dégainé son arme pour pouvoir se dégager. Plusieurs syndicats condamnent ces violences et espèrent des sanctions pour leurs auteurs.



"C'est inadmissible. Ils sont tombés lâchement sur mes trois collègues, ils s'en sont pris à eux et après ils ont pris la fuite. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Évidemment on espère qu'ils seront retrouvés et condamnés", explique Loïc Lecouplier, le secrétaire national d'Alliance police Île-de-France. "Tous les week-ends, c'est la même chose : des manifestations non autorisées, des casseurs qui s'infiltrent et ça dégénère. , ce sont mes collègues", regrette Loïc Lecouplier, qui réclame des "réponses pénales".

En tout, ce samedi, 220 manifestants ont été interpellés dans le pays, 80 une personnes ont été placées en garde à vue.

Politique - Le Premier ministre ne compte pas démissionner. "L'idée que je sois exaspéré et que je puisse tout envoyer balader sur un coup de tête, ce n'est juste pas moi", assure Édouard Philippe dans un entretien accordé au JDD.



International - En Indonésie, un tsunami survenu après une éruption volcanique a fait au moins 168 morts et 745 blessés.



Justice - Peter Cherif, un proche des frères Kouachi, a été placé en garde à vue ce dimanche dès son arrivée en France. Il avait été arrêté à Djibouti vendredi.



International - Carlos Ghosn restera derrière les barreaux au moins jusqu'au 1er janvier. C'est ce qu'a décidé cette nuit la justice japonaise. Le PDG de Renault et de l'Alliance Renault-Nissan est en prison depuis le 19 novembre.



Ligue 1 - L'AS Monaco touche le fond. Le club de la principauté a encore été battu à domicile, cette fois 2-0 par la lanterne rouge Guingamp.