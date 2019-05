publié le 05/05/2019 à 07:41

La Régie a lancé un appel à témoin pour mieux comprendre les circonstances de l'altercation qui s'est déroulée mardi soir. Sur la ligne de bus 60, à l'arrêt Botzaris dans le 19e arrondissement de Paris, le conducteur du bus n'aurait pas daigné ouvrir les portes à une jeune femme de 29 ans, jugeant que sa jupe était trop courte.





Le conducteur n'a pu être interrogé car il est actuellement en congé. Embauché il y a quatre ans, l'homme n'avait fait l'objet d'aucun reproche. "On a non seulement prévu d'auditionner le machiniste concerné, nous avons également pris un certain nombre de contacts et de manière inédite nous avons lancé un appel à témoins sur Twitter", nous a confié Patrice Lovisa, directeur du département Bus à la RATP.



Le dossier est suivi au plus haut niveau par Élisabeth Borne et Marlène Schiappa. Selon un communiqué commun du ministère des Transports et du secrétariat d’État à l’Égalité Femme/Homme, si les faits rapportés étaient confirmés, ils seraient d'une grande gravité totalement contraire aux valeurs de service public et nécessiteraient des sanctions exemplaires.

À écouter également dans ce journal

Gilets jaunes - Plus faible mobilisation depuis le début du mouvement avec un peu moins de 19.000 manifestants samedi en France, dont 1.500 à Paris.

Marche blanche - La douleur des parents d'Adrien. Une plaque a été inaugurée samedi, près de la discothèque où le jeune homme avait été poignardé, le 29 juillet dernier. 200 personnes ont assisté à cette cérémonie au cours de laquelle Patricia, la mère d'Adrien, a lancé un appel à une prise de conscience générale.



Bénin - Deux touristes français sont toujours portés disparus, un cadavre a été retrouvé dans le parc national de la Pendjari dans le nord du pays... Le corps n'a pas été formellement identifié mais il pourrait s'agir de celui de leur guide.



Football - Paris a concédé le match nul 1 but partout samedi face à Nice. Les autres résultats de la soirée : 0-0 entre Guingamp et Caen, victoire d'Angers à Bordeaux 1-0 et de Nîmes à Reims 3-0.