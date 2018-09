publié le 04/09/2018 à 08:35

Un braquage spectaculaire a eu lieu lundi 3 septembre près de Paris. Des touristes russes ont été braqués, pour un butin de 500.000 euros de bijoux, dont des diamants. Les braqueurs étaient visiblement très bien renseignés. Il était 23h lundi 3 septembre quand les touristes s'engagent sur l'autoroute A1 à hauteur du Bourget, une voiture les suit depuis un moment et va les percuter.



Au départ, les touristes ne se méfient pas forcément et croient à un banal accident de la circulation, mais ce sont quatre individus cagoulés et armés qui sortent de leur véhicule pour braquer les touristes et les obliger à ouvrir les voitures.

Les braqueurs se saisissent de ce qu'ils sont sans doute venus chercher au départ, à savoir trois valises remplies de bijoux de grande valeur. Si une première estimation aboutissait à une valeur de 500.000 euros, il faudra attendre afin d'avoir un chiffre plus précis. Les braqueurs ont eux pris la fuite.

