Les actualités de 7h - Bagarre à Orly : Booba et Kaaris en garde à vue

publié le 02/08/2018 à 08:45

Une altercation qui a enflammé les réseaux sociaux. Les rappeurs français Booba et Kaaris ont passé la nuit en garde à vue après la violente bagarre qui a éclaté mercredi 1er août à l'aéroport d'Orly. Selon les deux rappeurs, ils se seraient rencontrés par hasard, alors qu’ils devaient tous deux se produire à Barcelone, en Espagne. Treize personnes ont été interpellées et une enquête a été ouverte.



Pour l'heure, impossible de dire qui a ouvert les hostilités. À la fin de la bagarre, le rappeur Booba lance à son adversaire : "Quand on parle, il faut assumer. Maintenant va à l'infirmerie". Même si le motif reste flou, les deux stars du rap se vouent une haine réciproque depuis 5 ans.

Lors des gardes à vue, deux versions différentes ont été entendues par les enquêteurs. "Pour nous c’est un guet-apens. C’est quelque chose qui a été évidemment préparé à notre sens. Et on le prouvera", assure à RTL Me Arash Derambarsh, l’avocat qui assure la défense de Kaaris avec Me Yassine Yakouti.

L’avocat de Booba, Me Yann Le Bras, a défendu mercredi une autre version des faits. "Je constate qu'un groupe d'individus comprenant le rappeur Kaaris s'en est pris à Booba. Il est clair sur les vidéos que ce groupe est arrivé de façon agressive et déterminée et a tenté de l'encercler", a-t-il indiqué sur BFMTV.

À écouter également dans ce journal

Corse - Un groupe de touristes s'est fait surprendre par un orage en pleine sortie de canyoning mercredi 1er août dans l'après-midi. Piégés par une soudaine crue, quatre personnes sont décédées dont une petite fille.





Canicule - 34 départements sont en vigilance orange canicule ce jeudi 2 août. L'alerte s'étend du pourtour méditerranéen jusqu'aux frontières de l'Est mais aussi les bords de la Garonne et la Corse.



Société - L'allocation de rentée scolaire va augmenter d' 1% cette année. Elle sera comprise entre 367 et 401 euros selon l'âge des enfants.



Espagne - Près de 24.000 migrants sont arrivés sur les côtes espagnoles depuis le début de l'année, la plupart en passant par la mer. Alors que l'Italie a décidé de fermer ses ports, l'Espagne n'était pas prête à un tel afflux migratoire.



États-Unis - Donald Trump réclame la fin de l'enquête sur les potentielles ingérences russes dans la campagne présidentielle américaine. Il évoque une "chasse aux sorcières" qui salit les États-Unis.