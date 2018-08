publié le 01/08/2018 à 19:25

Journée meurtrière dans un canyon corse. Trois personnes sont décédées ce mercredi 1er août et deux autres étaient toujours portées disparues en début de soirée, après avoir été emportées par une crue dans le canyon de Zoicu, en Corse-du-Sud, a annoncé le procureur d'Ajaccio. Deux personnes ont été secourues et sont saines et sauves, a ajouté Eric Bouillard.



"On nous a signalé dans un premier temps sept personnes emportées. Deux personnes, un père et son fils, semble-t-il, ont réussi à sortir de l'eau, trois personnes sont décédées et deux disparues", a expliqué le procureur. La randonnée, le kayak et le canyoning sont pratiqués dans ce canyon et les personnes emportées faisaient a priori du canyoning, selon lui.

Une enquête pour déterminer les causes de la mort a été confiée à la gendarmerie et un important dispositif de secours déployé sur place. Selon la préfecture, trois hélicoptères ont été déployés : les Dragons 2A et 2B de la sécurité civile ainsi que l'hélicoptère de la gendarmerie.

Le Zoicu est un ruisseau qui donne son nom au canyon très prisé pour ces activités d'eau vive et c'est un affluent de la rivière Guagno. De violents orages survenus ces derniers jours dans la montagne corse ont fait gonfler subitement le Zoicu.