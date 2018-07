L'allocation de rentrée scolaire sera versée à partir du 20 août

publié le 31/07/2018 à 12:00

Elle est attendue de pied ferme. L'allocation de rentrée scolaire (ARS), qui permet aux familles de financer les dépenses liées à la rentrée scolaire, sera versée à partir du 20 août à quelque 2,8 millions de foyers. Le montant de l'ARS devrait être un peu plus élevé cette année.



Les montants de l'allocation sont de 367 euros pour un enfant entre 6 et 10 ans, 388 euros pour un enfant entre 11 et 14 ans, et 401 euros pour un enfant entre 15 et 18 ans.

L'attribution de l'ARS est soumise à une condition de ressources, basées sur l'année 2016. Les plafonds à ne pas dépasser sont 24.453 euros pour un enfant à charge, 30.096 euros pour deux enfants à charge, 35.739 euros pour trois enfants à charge (+5.643 euros par enfant supplémentaire), rappelle le site Service-public.

Le versement de cette aide est automatique pour les familles déjà inscrites à la Caf. Pour les autres, il est nécessaire de faire une déclaration de situation, ainsi qu’une déclaration de ressources en ligne.