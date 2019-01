publié le 18/01/2019 à 07:29

L’histoire débute le 17 novembre à Bayeux. "En patrouille motocycliste avec mon collègue on voit une personne tituber sur le bord de la route et s’allonger sur la piste cyclable, on comprend immédiatement. Les réactions c’est ‘serrez-moi la main, ouvrez les yeux’, aucune réaction, on prend le pouls à la carotide, aucun pouls n’est visible. Un bouche-à-bouche n’était pas du tout possible donc on a pratiqué un massage cardiaque qui a duré quand même six minutes", explique Guillaume, le gendarme auteur du sauvetage.



Six minutes décisives dont Jacky, le "gilet jaune", n’a aucun souvenir. "Je me rendais sur le rond-point, je suis tombé, plus rien jusqu’à ce que je me réveille à l’hôpital. On m’a dit que j’avais eu de la chance de tomber sur quelqu’un qui savait bien faire le massage cardiaque".

Transporté au CHU de Caen, plongé dans le coma 24 heures, Jacky a reçu la visite du gendarme à l’hôpital. "C’est un moment qui est très fort parce que je pouvais mettre un visage, dire merci". Guillaume, qui ne se voit pas en héros. "Je n’ai fait que mon travail : protéger et servir (…) on va continuer à prendre des nouvelles respectivement".

