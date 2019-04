publié le 30/04/2019 à 07:10

Scandale à Metz. L'Université de Lorraine est confrontée au racisme de certains de ses étudiants au sein même d'une de ses formations, dans le département de Sociologie. Ils utilisaient le service Messenger de Facebook pour échanger des commentaires insultants sur d'autres étudiants noirs.



L'université a lancé son enquête administrative en auditionnant sur le campus de Metz en auditionnant ceux qui apparaissent comme les auteurs des messages. Une marche est organisé par certains étudiants, notamment à l'initiative d'Oussmane Gueï : "Ils n'ont pas compris que la frontière est peureuse entre le privé et le public. Ils sont tombés dans leur propre piège, le racisme n'a pas sa place dans le monde. Nous sommes indignés".

L'Unef sera présente au défilé et amené une enquête sur les campus. Selon elle, "42% des personnes perçues comme non-blanches ont été victimes d'agressions racistes sur le campus. On revendique de mettre en place une carte de lutte contre le racisme".

