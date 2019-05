publié le 09/05/2019 à 07:20

Au surlendemain de la prise d'otages dans un bar à Blagnac, près de Toulouse, on en sait plus, ce jeudi 9 mai, sur le profil du suspect, un adolescent âgé de 17 ans. Il avait retenu quatre femmes pendant plusieurs heures dans un bar PMU avant de les libérer dans la soirée et de se rendre aux forces de l'ordre.





Au-delà des motivations encore un peu floues, les enquêteurs ont surtout mis à jour une personnalité fragile. Yanis, de son prénom, va faire l'objet d'une expertise psychiatrique. Les négociateurs du Raid ont constaté certaines incohérences : il n'a jamais exprimé de revendications, il voulait juste "jouer" avec les forces de l'ordre pour obtenir la plus vaste couverture médiatique possible.

Il avait également laissé une lettre au domicile familial où il évoque son mal-être, lié à sa maladie. Dépressif et même suicidaire peut être, les policiers craignaient qu'il mette fin à ses jours avant de se rendre. Il leur a affirmé qu'il disposait d'explosifs et qu'il avait piégé l'appartement de la propriétaire du bar dans lequel il se trouvait. Mais tout était faux à l'exception de son pistolet automatique, chargé de balles à blanc.

À écouter également dans ce journal

Sports - Les Anglais de Tottenham se sont qualifiés pour la première finale de Ligue des Champions de leur histoire en s'imposant 3 buts à 2 face à l'Ajax Amsterdam au match retour après leur défaite 1 à 0 à l'aller. Menés 2 à 0 à la pause, les Spurs s'en sont remis à Lucas Moura, l'ancien du PSG, auteur d'un triplé.



Société - Les fonctionnaires se mobilisent une nouvelle fois ce jeudi 9 mai. 150 défilés sont annoncés partout en France. Les leaders des 3 principaux syndicats : CFDT, CGT, FO manifesteront à Paris. La fonction publique dénonce en particulier le projet de réforme du secteur.



International - Michel Temer, l'ancien Président du Brésil, va retourner en prison après que la Cour d'appel de Rio a annulé sa remise en liberté. L'ex-dirigeant de 78 ans est poursuivi pour corruption.