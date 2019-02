publié le 22/02/2019 à 06:41

Depuis l'an 2000, chaque mois, les signalements de violences contre les forces de l'ordre sont recensés. Décembre 2018 constitue un record absolu : 5.027 actes de violences contre les policiers et les gendarmes sont relevés pour ce seul mois.



Certains samedis de manifestations de "gilets jaunes", les chiffres ont même triplé par rapport à l'an dernier. Même lors des émeutes dans les banlieues en 2005, ces chiffres n'avaient jamais été atteints.



Pour l'Observatoire national de la délinquance, le lien entre ce record et les rassemblements de "gilets jaunes" ne fait pas de doute. Les manifestations des 1er et 8 décembre ont été le théâtre d'affrontements particulièrement violents entre casseurs et forces de l'ordre.

Au total, depuis le début du mouvement social en novembre dernier, 1.400 policiers et gendarmes ont été blessés. Depuis des semaines, les syndicats de police dénoncent cette violence inédite qui épuise les troupes. Selon eux, les responsables sont des groupes de casseurs particulièrement préparés.

