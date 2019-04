publié le 02/04/2019 à 22:28

Elle voulait devenir célèbre par les jeux en ligne. Manuela 12 ans qui après avoir payé 9 euros son inscription autorisée par sa famille est rentrée dans un engrenage financier où elle a fait des achats jusqu'à 400 euros, une somme considérable pour cette famille très modeste.



Son papa s'en est aperçu. Manuela n'a pu supporté sa culpabilité et a décidé de sauter du cinquième étage après avoir demandé pardon dans une lettre. "Je ne gaspillerai plus d'argent, je vous aime".

Pour Karim, son papa, elle a été piégée par l'attrait des jeux en ligne. "Si j'ai accepté de témoigner à la radio, c'est pour que d'autres parents ne subissent pas ce que l'on a subi et que l'on est en train de subir", déclare-t-il sur RTL.

"C'est cela qui me donne encore du courage"

Un mois après le drame, Manuela est miraculeusement hors de danger. Malgré de nombreuses fractures, elle pourra remarcher assurent les médecins. Son père est un peu soulagé : "c'est cela qui me donne encore du courage". La rééducation de la petite fille sera longue mais son désir d'aider ses parents et ses deux frères autistes est encore plus fort aujourd'hui.

