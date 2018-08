publié le 06/08/2018 à 18:50

La sécurité de la prison de Grasse pose sérieusement question. La semaine dernière, un détenu placé en quartier disciplinaire à la maison d'arrêt de Grasse, dans les Alpes-Maritimes, a tout simplement cassé à deux reprises les murs de sa cellule. Il souhaitait passer dans la cellule voisine ! Hervé Ségaud est délégué régional pénitentiaire Force ouvrière, il dénonce aujourd'hui un sérieux défaut de construction de la prison.



"La maison d'arrêt de Grasse présente manifestement un défaut structurel de solidité au niveau des murs inter-cellules", assure-t-il. Il s'agirait d'un problème déjà identifié puisqu'en mai dernier déjà, "un incident en tout point similaire s'était produit au quartier des mineurs". "Les détenus avaient traversé les murs de sept cellules pour aller tabasser un détenu à l'autre bout de la prison", détaille Hervé Ségaud. "L'administration pénitentiaire fonctionne à l'incident sans nous donner les moyens de les éviter", regrette-t-il.

À écouter également dans ce journal :

- Joël Robuchon : Les réactions affluent ce lundi soir après la mort de Joël Robuchon, décédé aujourd'hui à l'âge de 73 ans. Les chefs sont en deuil alors qu'ils perdent l'un des leurs. Alain Ducasse a salué un homme qui "marqué la haute cuisine française de son empreinte". "Ses 32 étoiles au Michelin brillent de tous leurs feux dans la constellation de la gastronomie mondiale", a écrit Emmanuel Macron dans un communiqué pour lui rendre hommage.



- Canicule : Les températures sont de plus en plus torrides et ce n'est pas fini. La journée la plus rude est attendue pour demain, mardi 7 août, avec 40 degrés par exemple dans la capitale. Un peu partout dans le pays, on fait face à des chaleurs extrêmes. 67 départements sont toujours en vigilance orange depuis trois jours.

- Séisme : Quatre Français ont été blessés dans le séisme qui a touché la région de Lombok en Indonésie. C'est ce qu'indique le ministère français des Affaires étrangères ce lundi 6 août. Tous sont suivis par l'ambassade française et le centre de crise à Paris a été ouvert. Le séisme a fait au moins 98 morts selon un dernier décompte.



- Football : À Marseille, trois footballeurs champions du monde ont repris l'entraînement ce lundi. Encore sur leur petit nuage. Florian Thauvin, Steve Mandanda, et Adil Rami ont rechaussé leurs crampons quelques jours avant la reprise de la Ligue 1. Ils étaient scrutés par une cinquantaine de fans du club présents sur place. La reprise de la Ligue 1 pour l'Olympique de Marseille ce sera vendredi à 20h45 face à Toulouse.